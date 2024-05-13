أحمد حسن يكشف سر رفض جوميز البدء بـ أوباما بمباراة الزمالك ونهضة بركان

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن رفض المدير الفني لنادي الزمالك، جوميز، البدء بأوباما في مباراة نهضة بركان، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وكتب حسن: “مصدر.. جوميز رفض المجازفة بأوباما في لقاء نهضة بركان لغيابه عن المباريات لفترة طويلة للإصابة وفضل بقائه على الدكة”.

مباراة الزمالك ونهضة بركان

نجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الأول أمام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.