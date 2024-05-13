الشوالي: حضور الجماهير في إستاد القاهرة له تأثير قوي لتحقيق الزمالك الكونفدرالية

قال عصام الشوالي المعلق التونسي ان مباراة نهائي كأس الكونفدرالية علر ستاد القاهرة لن تكون سهلة على الزمالك بعد خسارته أمام نهضة بركان بهدفين مقابل هدف .

وأضاف الشوالي في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي على قناة mbc : " الزمالك كان قادر على الخروج بالتعادل أمام نهضة بركان بسبب عودة الفريق المغربي وتراجعه في شوط المباراة الثاني وضغط الزمالك القوي مشددا على أن الحضور الجماهيري وهدف الجزيري سيكون وله دور رئيسي في تحقيق الزمالك اللقب في مباراة العودة ".

وتابع " الزمالك يدخل مباراة العودة متأثر بالضغط الجماهيري والتأخير في نتيجة المباراة لكنه قادر على الفوز وتحقيق اللقب نظرا لخبراته الأفريقية ".