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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. والسيسي: لو فيه مياه كنا زرعنا 100 مليون فدان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

مصر تبلغ وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية
أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية وحملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

 

السيسي : لو فيه ميه كنا زرعنا 100 مليون فدان
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المياه تمثل تحديا كبيرا لنا ونعمل على مواجهة تلك التحديات ولكن بتكلفة عالية، موضحًا أن عمل محطات المياه يكلف الكثير.  


الرئيس السيسي: المياه تحد كبير أمامنا لأن حصتنا ثابتة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن: “الـ2 مليون فدان فى الدلتا الجديدة في 3 محافظات كبار وهذا رقم كبير أوى.. ومن أجل هذا كان لابد أن البنية الأساسية التي تقوم بها هي الدولة من أجل أن تقوم بتخطيط وتنفيذ مركزي”.

 

بث مباشر.. السيسي يفتتح موسم حصاد القمح بمشروع مستقبل مصر بالضبعة
في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية و بدء موسم حصاد القمح ٢٠٢٤ بمشروع مستقبل مصر بالضبعة.


أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 13 مايو 2024|فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين 13 مايو 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.


11 إصابة خلال اقتحام الاحتلال لبلدة "تل" جنوبي نابلس بالضفة الغربية
أكد الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع 11 إصابة خلال اقتحام الاحتلال لبلدة "تل" جنوبي نابلس بالضفة الغربية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 

أسعار الذهب اليوم 13 مايو 2024.. وهذه قيمة عيار 21|فيديو
استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 13 مايو 2024.


أقل من المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حالة الطقس
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ربيعية من حارة إلى مائلة للحرارة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، وأجواء معتدلة تماما في الأماكن الساحلية المطلة عى البحر المتوسط، وأجواء حارة في محافظات جنوبي الصعيد وسيناء.


التلوث أحد أسبابها.. طرق الوقاية من الإصابة بـ "جرثومة المعدة"
قالت الدكتورة رباب ماهر، رئيس قسم الباطنة العامة بمستشفيات جامعة القاهرة، إن جرثومة المعدة مكانها موجود تحت بطانة المعدة، مشيرة إلى أن أعراضها شاملة القيئ وعدم الإرتياح والإسهال.


مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان “مدحت شلبي ينتقد موديست”: “اوعى هدفه في المحلة ينسيكم ماضيه طول الموسم”.

 

برامج التوك شو رفح الفلسطينية السيسي الرئيس السيسي أسعار الدولار أسعار الذهب حالة الطقس جرثومة المعدة مدحت شلبي الأرصاد

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