التلوث أحد أسبابها.. طرق الوقاية من الإصابة بـ "جرثومة المعدة"

قالت الدكتورة رباب ماهر، رئيس قسم الباطنة العامة بمستشفيات جامعة القاهرة، إن جرثومة المعدة مكانها موجود تحت بطانة المعدة، مشيرة إلى أن أعراضها شاملة القيئ وعدم الإرتياح والإسهال.

وأضافت الدكتورة رباب ماهر، رئيس قسم الباطنة العامة بمستشفيات جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه يجب أن يكون هناك إستشارة طبية للكشف عنها من قبل متخصص، موضحة أنها تنتقل عن طريق الطعام الملوث أو عن طريق إنتقالها من شخص مصاب أو إستخدام الأدوات بين الزوجين عن طريق الماء الملوث أو أطعمة الشوارع.

وتابعت الدكتورة رباب ماهر، رئيس قسم الباطنة العامة بمستشفيات جامعة القاهرة، أن الأطفال معدلات إصابتها بجرثومة المعدة أصبحت أعلي من قبل نتيجة التعاملات مع بعضهم أو تناول أطعمة ملوثة من الشوارع.