بث مباشر.. السيسي يفتتح موسم حصاد القمح بمشروع مستقبل مصر بالضبعة

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية و بدء موسم حصاد القمح ٢٠٢٤ بمشروع مستقبل مصر بالضبعة.
وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الضبعة لافتتاح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر.
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في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية و بدء موسم حصاد القمح ٢٠٢٤ بمشروع مستقبل مصر بالضبعة.
وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الضبعة لافتتاح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر.
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