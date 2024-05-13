بث مباشر.. السيسي يفتتح موسم حصاد القمح بمشروع مستقبل مصر بالضبعة

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية و بدء موسم حصاد القمح ٢٠٢٤ بمشروع مستقبل مصر بالضبعة.



وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الضبعة لافتتاح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر.