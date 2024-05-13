عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تبكير صرف مرتبات شهر يونيو

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن توقيت صرف مرتبات و معاشات شهر يونيو . 

شاهد الفيديو 

 

مع بداية عيد الأضحى تستعد الدولة لمفاجأتها هذا العام وهو تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو المقبل للعاملين بها.

حيث أعلنت وزارة المالية بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/2024، وعيد الأضحى، يبدأ صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024.

كما تم تحديد الأيام التي سيتم صرف الرواتب بها، حيث قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونيو 2024، لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها.

أخذًا في الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وحذر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

والآن نستعرض مع حضراتكم جدول صرف المرتبات بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلنتها وزارة المالية على الصفحة الرسمية لها:

الدرجة الوظيفية الممتازة: 12 ألف جنيه، مرتبات الدرجة العالية وما يعادلها 10,200 جنيه، مرتبات المدير العام 9,200 جنيه.
مرتبات موظفي الدرجة الأولى: 8,200 جنيه، مرتبات موظفي الدرجة الثانية: 8,000 جنيه، مرتبات موظفي الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه، مرتبات موظفي الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.
مرتبات موظفي الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه وأخيراً مرتبات موظفي الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

أما بالنسبة لأماكن صرف مرتبات شهر يونيو، فيتم صرف المرتبات من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، منافذ شركة فوري وكارت ميزة، المحافظ الإلكترونية.

وعن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024, فمن المقرر أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بصرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو 2024، وذلك يوم 1 من الشهر المقبل.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية تحدد جدول صرف المرتبات شهريا في كتاب دوري لمواعيد صرف المرتبات، ومن المرتقب أن يبدأ تطبيق قرار زيادة الحد الدنى للأجور 2024 والذي أعلنه الرئيس  عبدالفتاح السيسي، وأيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بزيادة 50%.

وسيبدأ استحقاق قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 6 آلاف جنيه بدلا من 5000 جنيه كما تتضمن القرارات زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 100 حتي 1200 جنيه والتي يستفيد منها جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية.

وكانت الدولة قد قامت باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات.

وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.

ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن ، وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشـآت) بنسبة 30.7%

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه،  بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

بالإضافة إلى 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت. 

مريم كمال صرف مرتبات معاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

السيسي: المشروعات اللي بتاخد 200 سنة إحنا بنعملها في 3 أو 4 سنين

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

موضوعات متعلقة

مفاجأة في الدولار .. واعرف سعر الذهب اليوم بعد الزيادة الأخيرة

حالة واحدة نحتفل فيها بـ عيد الفطر 2024 غدا | فيديو

اقتراب الساعة .. دلالات كسوف الشمس اليوم | فيديو

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من طقس اليوم على القاهرة والمحافظات

640 جنيها.. تحرك في أسعار الذهب الآن في مصر

لـ قيادته الحكيمة|برلمان البحر المتوسـط يعلن فوز الرئيس السيسي بجائزة بطل السلام لعام 2024

انخفاض أسعار الذهب والدولار يتراجع .. ماذا يحدث ؟

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

ترشيحاتنا

مستقبل مصر: لدينا حجم كبير من القوى العاملة.. ونعاهدكم على توفير الغذاء الآمن|فيديو

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا لاستكمال مبادرة المدرسة الرقمية في مصر

رموه في النيل.. تفاصيل مقتـ.ل عقرب أدمن جروب مجانين صيد بالعياط.. صور

حماس تعلق على تصريحات السيناتور الأمريكي بشأن ضرب غزة بقنبلة نووية

حسبي الله في اللي دمر حياتي.. رسالة غامضة من حورية فرغلي تقلب إنستجرام

عصام صاصا يعرض التصالح من دبي.. وأسرة ضحيته: مش موافقين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ملابس لافتة.. شيري عادل تستعرض جمالها

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

علاج ممتاز لأمراض عديدة.. فوائد تناول اللبن الرائب

فيديو

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

محمد رمضان يكشف خطته للوصول إلى العالمية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-