قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تبكير صرف مرتبات شهر يونيو

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن توقيت صرف مرتبات و معاشات شهر يونيو .

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مع بداية عيد الأضحى تستعد الدولة لمفاجأتها هذا العام وهو تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو المقبل للعاملين بها.

حيث أعلنت وزارة المالية بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/2024، وعيد الأضحى، يبدأ صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024.

كما تم تحديد الأيام التي سيتم صرف الرواتب بها، حيث قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونيو 2024، لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها.

أخذًا في الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وحذر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

والآن نستعرض مع حضراتكم جدول صرف المرتبات بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلنتها وزارة المالية على الصفحة الرسمية لها:

الدرجة الوظيفية الممتازة: 12 ألف جنيه، مرتبات الدرجة العالية وما يعادلها 10,200 جنيه، مرتبات المدير العام 9,200 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الأولى: 8,200 جنيه، مرتبات موظفي الدرجة الثانية: 8,000 جنيه، مرتبات موظفي الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه، مرتبات موظفي الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه وأخيراً مرتبات موظفي الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

أما بالنسبة لأماكن صرف مرتبات شهر يونيو، فيتم صرف المرتبات من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، منافذ شركة فوري وكارت ميزة، المحافظ الإلكترونية.

وعن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024, فمن المقرر أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بصرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو 2024، وذلك يوم 1 من الشهر المقبل.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية تحدد جدول صرف المرتبات شهريا في كتاب دوري لمواعيد صرف المرتبات، ومن المرتقب أن يبدأ تطبيق قرار زيادة الحد الدنى للأجور 2024 والذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بزيادة 50%.

وسيبدأ استحقاق قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 6 آلاف جنيه بدلا من 5000 جنيه كما تتضمن القرارات زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 100 حتي 1200 جنيه والتي يستفيد منها جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية.

وكانت الدولة قد قامت باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات.

وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.

ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن ، وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشـآت) بنسبة 30.7%

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

بالإضافة إلى 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.