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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة اجمالية 4 ملايين جنيه.. افتتاح مبني رياض أطفال وابتدائي بمعهد فتيات دمنهور

السكرتير العام بالبحيرة
السكرتير العام بالبحيرة

افتتح اليوم اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة  مبنى رياض أطفال و إبتدائي بمعهد فتيات دمنهور النموذجي.

وذلك بحضوركامل غطاس السكرتير العام المساعد والعقيد أحمد الخزامى نائب المستشار العسكري و محمد مغازى عميد كلية الشريعة والقانون منصور أبو العدب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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والفصول مقامة بالجهود الذاتية على مساحة 450 م بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنية، وذلك نظراً لزيادة الإقبال على التعليم الأزهرى.

والمعهد حاصل على جودة التعليم بمراحله الثلاثة ومقام على مساحة 1750م و يضم 42 فصل ،ومكون من دور أرضى وأربع طوابق كاملة التشطيب والتجهيز ويضم مكاتب إدارية وفصول تعليمية وحجرة حاسب آلى و معمل و مكتبة ودورات مياة.

وتفقد السكرتير العام أقسام وفصول المبنى والذى يضم 24 فصل ومعمل و مسجد و مكتبة ودورات مياه.

وأكد على دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الأزهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع ، وكذا الإهتمام بالشباب والأطفال لإعداد اجيال جديدة  تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال، مشيداً بدور المشاركة المجتمعية فى المساهمة مع الأجهزة التنفيذية ببرامج التنمية والبناء.

البحيرة السكرتير العام للمحافظة كلية الشريعة والقانون منطقة البحيرة الأزهرية عميد كلية الشريعة والقانون المشاركة المجتمعية الإقبال على التعليم الأزهري

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