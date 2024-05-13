نائب محافظ الإسكندرية: مواجهة التغيرات المناخية وقطاع المياه والصرف الصحي من أولوياتنا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، على استمرار التعاون بين المحافظة والاتحاد الأوروبي في مجال مشروعات البنية التحتية بحي العامرية، حيث بلغت قيمة المشروعات الإجمالية الممولة من الاتحاد الاوروبي 60 مليون جنيه، تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق، وهى مشروعات كثيفة العمالة توفر فرص عمل للشباب.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام مغازى وزير الرى السابق، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعدد من الاعلاميين المعنين بتغطية مجالات التعاون بالاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن قضية التغيرات المناخية وقطاع المياه والصرف الصحي يعتبران من أولويات المحافظة، حيث تتجه الجهود نحو دراسات ومشروعات لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك زيادة طاقة استيعاب محطات الصرف الصحى التنقية الشرقية والغربية.

وأشارت إلى أن تفاوت كميات مياه الأمطار خلال العامين الماضيين، واختلاف شدتها وتوقيتاتها، دفع المحافظة لمنح أولوية لمواجهة هذه الظاهرة، بما في ذلك تنفيذ المشروع الاستراتيجي لفصل مياه الأمطار.

واضافت انه في المستقبل، سيتم التركيز على احتياجات قطاع الصناعة، ودراسة الإجراءات المتخذة للصرف الصحي والصناعي.