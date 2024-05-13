جانتس: إسرائيل ملزمة بإعادة رهائنها ولو بثمن مؤلم للغاية

علق الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، اليوم الإثنين، على المفاوضات مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى، وقال إن :إسرائيل ملزمة بإعادة رهائنها ولو بثمن مؤلم للغاية".

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المختطفين".

وأضاف نتنياهو عبر برنامج بودكاست للصحفي اليهودي الأمريكي دان سينور: "نحن نناقش إبعاد قادة حماس لكن الأمر يعتمد في المقام الأول على استسلام الحركة".

وأوضح نتنياهو: "نأمل أن تكون إدارة القطاع من قبل السكان المحليين، الذين لا ينتمون إلى حماس، إلى جانب المسؤولين في دول المنطقة".

وتابع: "إنهم يسألون عما سنفعله في اليوم التالي، أولا وقبل كل شيء علينا القضاء على حماس، لا يمكنك السماح لسكان غزة المحليين بإدارة القطاع عندما لا تزال حماس هناك".