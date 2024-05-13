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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يشيد بأداء زيزو مع الزمالك: ساهم في 19 هدفا أفريقيا

صدى البلد

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على أرقام أحمد سيد زيزو الفترة السابقة.

وكتب خالد طلعت "الناس اللي كانت بتقول زيزو لاعب محلي ومش بيجيد في بطولات أفريقيا.. زيزو الموسم اللي فات في دوري أبطال أفريقيا لعب 880 دقيقة (أقل من 10 ماتشات) ساهم في 10 أهداف (سجل 6 وصنع 4) بمعدل أكتر من هدف في الماتش".

وأضاف “زيزو الموسم الحالي في الكونفيدرالية لعب 817 دقيقة (9 ماتشات تقريبا) ساهم في 9 أهداف (سجل 4 وصنع 5) بمعدل هدف في الماتش”.

وتابع "مساهمة في 19 هدف أفريقي (قابلين للزيادة) في موسمين فقط في 1697 دقيقة (تقريبا 19 ماتش)  رقم مميز جدا لزيزو".

قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق إنه سعيد بزيارة أحمد سيد زيزو وعائلته له.

وكتب ممدوح عباس من خلال حسابه الشخصي على إكس: “سعدت جدا بزيارة عائلة الكابتن أحمد سيد زيزو الصغيرة، هو وحرمه وآيلا نجلته، وامتدت الزيارة لقرابة الساعتين بلا ملل أو ضجر فهو لاعب يتكلم بهدوء وعقل شديد ولن أدخل في تفاصيل ما ناقشته فيه ولكنه وعد جماهير الزمالك خيرا”.

وتابع ممدوح عباس: “أحب أن يكون هذا النموذج هو وشيكابالا وعمر جابر وأحمد فتوح عنوان لجميع لاعبي نادي الزمالك، ‏وبالتوفيق في رحلة المغرب وقلبي مع حسين لبيب فهو يتحمل ما لا يطيقه بشر”.

 

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