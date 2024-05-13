مصر بالتصنيف الأول .. اكتمال المنتخبات المتأهلة لمونديال اليد

انتهت التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2025 والتي تقام في 3 دول وهي كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة بين 14 يناير إلى 2 فبراير المقبلين.

يشارك في البطولة 32 منتخباً من بينهم السداسي العربي مصر وقطر وتونس والكويت والبحرين والجزائر.

واختتمت منافسات التصفيات الأوروبية مساء أمس الأحد، وأسفرت عن تأهل 11 منتخبا على رأسها المجر وسلوفينيا والبرتغال والنمسا وأيسلندا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا والتشيك وبولندا ومقدونيا الشمالية.

وتم منح بطاقة (wild card) الأولى للمنتخب الأمريكي من جانب الاتحاد الدولي للعبة، بينما لم يتم الإعلان عن المنتخب الذي سيحصل على البطاقة الثانية.

وتم تحديد التصنيفات الأربع للمنتخبات المشاركة وفقاً لنتائج النسخة الأخيرة في كأس العالم.

ويضم التصنيف الأول منتخب مصر الذي احتل المركز السابع ببطولة كأس العالم الأخيرة بجانب الدنمارك وفرنسا والسويد وإسبانيا والمجر وسلوفينيا وألمانيا.

ويشمل التصنيف الثاني منتخبات النمسا والبرتغال والنرويج وكرواتيا والتشيك وبولندا وآيسلندا وهولندا.

ويشمل التصنيف الثالث منتخبات قطر والبرازيل ومقدونيا والأرجنتين وكوبا وإيطاليا واليابان والجزائر.

ويضم التصنيف الرابع منتخبات تونس والكويت والبحرين وتشيلي وكاب فيردي وغينيا وأمريكا والمنتخب صاحب البطاقة الثانية لـ"wild card".

وتجرى القرعة في كرواتيا يوم 29 مايو الجاري لتحديد المجموعات الثماني للبطولة.