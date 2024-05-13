أتواصل معه بشكل دائم.. أشرف زكي يكشف حقيقة الأزمة الصحية للزعيم عادل إمام

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني أي أزمة صحية من أي نوع كما يردد البعض.

وأضاف أشرف زكي، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن :" صحة الزعيم عادل إمام زي الفل، وأنا على تواصل معه بشكل دائم ولا يعاني أي مشكلة صحية، وعادل إمام يحظى بشهرة عالمية وحب ملايين الجماهير في كل مكان".

وتابع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن عادل إمام صحته جيدة وأتواصل معه دائما، وأتمنى تنظيم احتفالية بعيد ميلاد عادل إمام تليق بتاريخه الفني الحافل.