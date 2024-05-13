عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أتواصل معه بشكل دائم.. أشرف زكي يكشف حقيقة الأزمة الصحية للزعيم عادل إمام

أشرف زكي
أشرف زكي

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني أي أزمة صحية من أي نوع كما يردد البعض.

 

وأضاف أشرف زكي، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن :" صحة الزعيم عادل إمام زي الفل، وأنا على تواصل معه بشكل دائم ولا يعاني أي مشكلة صحية، وعادل إمام يحظى بشهرة عالمية وحب ملايين الجماهير في كل مكان".

 

وتابع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن عادل إمام صحته جيدة وأتواصل معه دائما، وأتمنى تنظيم احتفالية بعيد ميلاد عادل إمام تليق بتاريخه الفني الحافل.

اشرف زكي عادل إمام الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي ميلاد عادل امام نقيب المهن التمثيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. رفع اسم نسرين طافش من قوائم المنع من السفر

"قبائل سيناء": الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب.. ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

رد حازم من حسام حسن على أزمة لاعبي الأهلي مع المنتخب

انفراد| شاهد بقضية جواهرجي بولاق: كنت شاكك في المتهم .. و«الخناجري» عشرة سنين

زلزال بقوة 4.9 ريختر فى إثيوبيا.. خبير يكشف تأثيره على سد النهضة

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

موضوعات متعلقة

رامي متولي يكشف علاقة فاتن حمامة بأمنية الزعيم عادل إمام|فيديو

ترشيحاتنا

مطلعوش دكاترة.. حكاية عيادة تجميل شهيرة أغلقتها وزارة الصحة في مدينة نصر

بسعر لن تتخيله.. أفضل موبايل Honor للشباب بتصميم أنيق

بكري: اتحاد القبائل العربية لا يمكن أن يكون بغرض الفرقة.. والعرجاني رجل وطني

جيش الاحتلال يعلن تدمير منصتي صواريخ لـ حزب الله في لبنان |شاهد

حريق هائل يلتهم منزلين في القليوبية

المرصد الأورومتوسطي: قوات الاحتلال اقتحمت مراكز الإيواء بمدارس الأونروا في جباليا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة روبي في أحدث ظهور يثير ضجة| رقم صادم

بعد إعلان إصابته بالسرطان .. أول ظهور للفنان محمد عبده في منزله

كاجوال لافت .. سهر الصايغ تستعرض رشاقتها

فستان قصير .. دينا الراقصة تثير الجدل بفيديو جديد

فيديو

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-