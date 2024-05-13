نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز الصف.. صور

قام إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن

اليوم بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف.

شملت الجولة تفقد مشروع محطة رافع مياه الشرب بقرية عرب الترابين ومحطتي رفع الصرف الصحي الأقواز والفهميين لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وأنتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف علي جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحي تمهيدا لدخولها الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوي معيشة أهالي القرية.

وشدد الشهابي، على المتابعة المستمرة لسير العمل بكافة المشروعات الجاري تنفيذها للإنتهاء منها في الموعد المحدد لها ودخولها الخدمة و الالتزام بالمواصفات المطلوبة .

واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بمركزي الصف وأطفيح

بتفقد المراكز التكنولوجية بمجلس مدينة الصف والمجمع الخدمي بقرية الودي وبمجلس مدينة أطفيح لمتابعة أنتظام العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.

وأكد تذليل العقبات أول بأول وتبسيط الأجراءات علي المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال الجولة الميدانية العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، والمهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح

والمهندس أنور معوض

المشرف علي مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

والمهندس محمد عمران

رئيس قطاع جنوب الصرف الصحي بشركة مياة الجيزة، والمهندس

محمود عبد المهدي مدير عام الصرف الصحي بالصف وأطفيح، والمهندس محمود صابر

مدير عام مياة الشرب بالصف وأطفيح، والمهندس محمد شلبي

مدير ادارة مياة الشرب بالصف، ومسؤولي شركة كهرباء جنوب القاهرة والمكاتب الاستشارية للمشروع و الشركات المنفذة للأعمال.

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