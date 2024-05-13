انفراد.. مفاجأة لأول مرة بقضية جواهرجي بولاق يكشفها نجل الضحية عن المتهم

كشف نجل جواهرجي بولاق أبو العلا، الخواجة حسني عدلي الخناجري، مفاجآت جديدة في جريمة مقتل والده جواهرجي بولاق داخل محل المصوغات المملوك لهم في منطقة بولاق بشارع درب نصر، وذلك خلال تحقيقات نيابة وسط القاهرة الكلية في القضية رقم 514 لسنة 2024 بولاق ابو العلا.

اقوال نجل جواهرجي بولاق ابو العلا في التحقيقات

وقال مايكل حسني نجل جواهرجي بولاق ابو العلا، “يوم السبت 24 فبراير كنت في المحل بتاعنا حوالي الساعة 4 مساء، وفضلت موجود لحد 5.30 مساء، وشوفت اللي ظهر في الفيديو - المتهم - واقف الناحية التانية قدام محل العطارة اللي قدامنا، وشكيت في أمره عشان كان شكله غلط، وأنا متأكد أن هو اللي كان ظاهر في الفيديو اللي النيابة عرضته عليا”.

وتابع نجل جواهرجي بولاق ابو العلا، “أنا فاكره كويس لأن كان في حتة زي ما يكون بيعرج شوية، وكان قصير وأسمر ولابس غامق، واللي خلاني اركز معاه وقفته وطريقته اللي لفتت نظري عشان وقف وبص كتير على المحل فأنا شكيت فيه ومش فاكر بالظبط وقف قد أيه بس مطولش عن 5 دقائق كان ساعتها كأنه يراقب المحل”.

وتابع نجل جواهرجي بولاق ابو العلا في التحقيقات، “أنا متكلمتش معاه ومكنش معاه حد تاني، وساعتها كنت واقف بره بتكلم في التليفون وهو كان واقف قدام محل العطارة بتاع عم هشام وابويا كان جوه المحل ومايكل كان موجود بردو بس مش في المحل عشان لما سألت ابويا قالي راح يشتري شوية حاجات”.

واستكمل نجل جواهرجي بولاق ابو العلا في أقواله، “المسروقات دي بتاعت محل والدي، وأحنا عارفين شغلنا، وكان بيكون في جنيهات مش مدموغة ولكن ده لا يعني ان ده مش دهب أو مش عيار 21 وده كان الجنيه المتعارف عليه منذ القدم ولكن بعد ظهور طفرة الجنيهات والسبائك الذهبية وشغل الشركات المعروفة أصبح الجنيه والسبيكة مدموعين وابويا كان بيبيع من غير فواتير”.

وعن المحل قرر نجل جواهرجي بولاق ابو العلا، “احنا بنفتح كل يوم الصبح مع بعض وفي أيام أنا بسبقه أو هو يسبقني بس يوميا متواجدين احنا الاتنين في المحل ولو فيه ظرف عند حد فينا التاني يفتح المحل وموضوع فاتورة الشراء بالقيمة وطبيعة المصوغات الذهبية لأن أبويا عارف زباينه كويس ومش بيعمل فواتير”.