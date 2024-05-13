انفراد.. عامل محل جواهرجي بولاق يكشف الدقائق الأخيرة قبل الحادث

حصل موقع "صدى البلد" على نص التحقيقات في قضية مقتل جواهرجي بولاق ابو العلا، حيث أدلى عامل محل مصوغات حسني الخناجري جواهرجي بولاق المجني عليه، بأقواله كشاهد في القضية.

أقوال عامل محل جواهرجي بولاق ابو العلا

وقال مايكل ممدوح عامل محل جواهرجي بولاق في التحقيقات، إن المتهم قال لعم حسني أنا فكيت وديعتين وكل واحدة فيهم بمبلغ 350 ألف جنيه وعم حسني طلعله سبائك ذهب 4 خمسة جرام و2 عشرة جرام وسبع جنيهات 8 جرام للجنيه، والراجل طلب من عم حسني قهوة عملها وعمل تليفون كأنه يكلم حد يجيب منه فلوس وبعدها شرب شاي وكان عمال يشرب سجاير كتير وبعدها قالي روح هاتلي سجاير.

وأضاف عامل محل جواهرجي بولاق ابو العلا، أن الراجل في أول كلامه قال أنا عاوز حاجات بمبلغ 350 ألف جنيه وكان كل شوية يزود الأسعار وأنا حسيت أنه بيماطل على الفاضي وحسيت أنه عاوز يخرجني بره المحل وأنا فاكر كويس أن لما قالي تعالى نبص على الشغل في الفاترينة أن مش غرضه الشراء، وبصيت لعم حسني وأنا طالع وشاورت له بوشي يمين وشمال كأني بقوله لا بس هو مخدش باله.

وتابع مايكل الشاهد على واقعة جواهرجي بولاق: لما طلعنا المتهم شاورلي على 3 حلقان ودبلة وخاتم، ولما دخلنا المحل جبتهم، وعم حسني قاله دول هيبقوا تقال على بناتك الصغيرين وعم حسني طلع له حلقين صغيرين من الخزنة، والراجل قالوا قفلي الحاجات بـ500 أو 600 ألف جنيه وساعتها قاله موضوع الودائع ده وأنا استغربت لأن مفيش حد بيعمل كده.

واختتم الشاهد عامل محل جواهرجي بولاق في أقواله قائلا: أنا لما دخلت المحل لقيت عم حسني على الأرض وغرقان في دمه على يميني من ناحية الفاترينة اللي قاعد عليها والفاترينات كانت مكسورة ومكنش قادر ياخد نفسه وعمال ينهج وساعتها ماجيتش جنبه عشان خوفت وتوفى قبل الإسعاف ما توصل، وتقريبا المسروقات وصلت لـ مليون و20 ألف جنيه بس أنا مقدرش أحدد بالضبط هي قد ايه.

يشار إلى أن المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة قال خلال تحقيقات مقتل جواهرجي بولاق ابو العلا: “أنا كنت مقتدر ماديا لكن الظروف عملت معايا مشكلة وحصلي تدهور مادي، وكل ممتلكاتي بعتها، وصرفت فلوسي على تربية عيالي، وأنا في الأساس مش بشرب غير حشيش بس كل أسبوع، لكن زمان كنت بشرب مشروبات كحولية”.

وتابع المتهم بارتكاب جريمة جواهرجي بولاق ابو العلا: يوم 24 فبراير فكرت أنزل شارع درب نصر في بولاق وأبص على محلات الذهب وأهم حاجة كانت عندي إني أختار محل فيه فرد واحد بس وكنت حاطط في دماغى أن لما أجي انزل أنفذ أخد معايا سكينة عشان تسهل عليا الموضوع ولو حد قاومني أضربه بيها لأن الشارع زحمة.

واستكمل قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا: وأنا في درب نصر لقيت 3 محلات في الشارع لكن لفت نظري أن المحل بتاع الراجل اللي قتلته بيقعد فيه لوحده واخترت المحل ده وراقبته، وفضلت ماشي في الشارع يمين وشمال كأني بتمشى ببص على المحلات بس فضلت مركز مع المحل والموضوع خد معايا ربع ساعة.