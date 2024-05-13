توقيع الكشف على 165 مريضا في قافلة طبية بالخارجة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الطب البشرى بجامعة الوادى الجديد، قافلة طبية مجانية بقرية بولاق يوم الاثنين 13 مايو 2024 بحضور الدكتور محمد خلف توفيق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د أحمد كمال دياب أستاذ الطفيليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من طلاب كلية الطب .

وتم توقيع الكشف الطبي على 165 حالة في تخصصات النساء والتوليد و الباطنة والجراحة والاطفال وطب وجراحة العيون والاعصاب والصدر.

فيما أعرب المواطنون بقرى بولاق بالخارجة عن سعادتهم بالخدمة الطبية المجانية التى قدمها أساتذة كلية الطب بجامعة الوادى الجديد وقدمتها القافلة لأهالى قرى بولاق وشرق بولاق والجزائر .