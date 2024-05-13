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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف على 165 مريضا في قافلة طبية بالخارجة

قافله طبيه
قافله طبيه

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الطب البشرى بجامعة الوادى الجديد، قافلة طبية مجانية بقرية بولاق يوم الاثنين 13 مايو 2024 بحضور الدكتور محمد خلف توفيق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د أحمد كمال دياب أستاذ الطفيليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من طلاب كلية الطب .

وتم توقيع الكشف الطبي على 165 حالة  في تخصصات النساء والتوليد و الباطنة والجراحة والاطفال وطب وجراحة العيون والاعصاب والصدر.

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فيما أعرب المواطنون بقرى بولاق بالخارجة  عن سعادتهم بالخدمة الطبية المجانية التى قدمها أساتذة كلية الطب بجامعة الوادى الجديد وقدمتها القافلة لأهالى قرى بولاق وشرق بولاق والجزائر .

ء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أساتذة كلية الطب أعضاء طاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية مجانية قافلة طبية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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