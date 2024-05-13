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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية: هدفنا الوحدة والثبات في السيد المسيح وكلمته|صور

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

افتتح اليوم المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، سنودس إبروشية مصر لعام ٢٠٢٤م، تحت شعار الإبروشية "كنيسة حية لمجتمع أفضل"، إذ بدأت الاجتماعات بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

في البدء ترأس رئيس الأساقفة صلوات القداس الإلهي قبيل أولى الجلسات قائلاً: نحن لنا دعوة أن نثبت ونتحد في السيد المسيح وكلمتهُ، مضيفًا: فَقَطْ عِيشُوا كَمَا يَحِقُّ لإِنْجِيلِ الْمَسِيحِ، فعلينا أن نعيش بطريقة تتناسب مع إيماننا وهذا الذي نُأكده في إرساليتنا، إذ يجب أن نتحلى في حياتنا بالتواضع والمحبة لأن بذلك نعكس تعليم المسيح، مستكملاً: عيشوا ما تبشروا به وهذا ما يطلق عليه الاستقامة.

وأضاف رئيس الأساقفة: هناك شروط لتحقيق العيش بحسب كلمة الله، وهي أن نثبت في الله وفي كلمتهُ وهو يثبت فينا، مؤكدًا: أن الثابت والوحدة في المسيح يأتي ذلك بالثمر على حياتنا وخدمتنا.

كما استعرض رئيس الأساقفة تقارير العام الماضي من المؤسسات المجتمعية والقطاعات المختلفة التابعة للكنيسة، كما تحدث عن مستجدات العلاقات المسكونية وأنشطة الحوار بين الأديان ومشاركة الإقليم في كثير من المؤتمرات الدولية، ثم تحدث رئيس الأساقفة عن الكنائس المحلية وخدماتها وأبرز ما جاء في السنة الماضية.

الدكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الأسقفية كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك العلاقات المسكونية

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