أحمد المسلماني: الاحتلال الإسرائيلي يسمع صراخ النباتات ويتغاضى عنه من أطفال غزة

علق الإعلامي أحمد المسلماني، على الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال أحمد المسلماني في برنامجه "الطبعة الأولى" المذاع على قناة “الحياة”، :"يسمعون صراخ النباتات ولا يسمعون صراخ الأطفال في قطاع غزة".

وأضاف أحمد المسلماني: "كان هناك تقرير في بي بي سي تحدث عن صراخ النباتات عند قطعها، وهذا الأمر كان بناء على دراسة أعدها باحثون إسرائيليون".

وتابع أحمد المسلماني: "إسرائيل تحاول أن تسمع أصوات صراخ النباتات ولا تسمع صراخ الأطفال في قطاع غزة جراء العدوان المستمر على القطاع".

وأكمل احمد المسلماني: "حرب غزة شهدت أوضاع إنسانية مروعة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة".