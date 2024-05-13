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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد المسلماني: الاحتلال الإسرائيلي يسمع صراخ النباتات ويتغاضى عنه من أطفال غزة

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

علق الإعلامي أحمد المسلماني، على الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وقال أحمد المسلماني في برنامجه "الطبعة الأولى" المذاع على قناة “الحياة”، :"يسمعون صراخ النباتات ولا يسمعون صراخ الأطفال في قطاع غزة".

وأضاف أحمد المسلماني: "كان هناك تقرير في بي بي سي تحدث عن صراخ النباتات عند قطعها، وهذا الأمر كان بناء على دراسة أعدها باحثون إسرائيليون".

وتابع أحمد المسلماني: "إسرائيل تحاول أن تسمع أصوات صراخ النباتات ولا تسمع صراخ الأطفال في قطاع غزة جراء العدوان المستمر على القطاع".

وأكمل احمد المسلماني: "حرب غزة شهدت أوضاع  إنسانية مروعة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة".

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