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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد|قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف مسيرة حياته: اتجوزت 4 مرات

جواهرجي بولاق ابو
جواهرجي بولاق ابو العلا والمتهم

حصل موقع صدى البلد على نص اعترافات المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق ابو العلا الخواجة حسني الخناجري، لسرقة مصوغات ذهبية من داخل المحل المملوك له في منطقة بولاق ابو العلا.

اعترافات المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

وقال المتهم بقتل جواهرجي بولاق ابو العلا في اعترافاته، أنا من مواليد ۱۹۸۰ مواليد بولاق أبو العلا أبويا كان صاحب الشركة المصرية الإيطالية للمصاعد، وأنا دخلت مدرسة وبعد كدة سبتها وانا في الإعدادية ومكملتش التعليم وساعتها كان عندي حوالي ١٣ سنة وفضلت مع أبويا في الشركة بتاعته وسبت بيتنا اللي في بولاق الدكرور ٥ شارع أبو العلا المعتمدية اللي كنت قاعد فيه مع أهلي وروحت قعدت عند ستي في ۱۹ العليمي بولاق أبو العلا وده بيت جدي أبو ابويا وأنا في بيت ستي اهتميت بالرياضة والشغل وابتديت العب كمال اجسام ولعبت في كذا مركز شباب وكذا جيم خاص وركزت في الشغل.

واستكمل المتهم بقتل جواهرجي بولاق ابو العلا وبعد كدة سنة ۱۹۹۹ كان عندي ۱۹ سنة أتجوزت شيماء بنت عمي وقبليها كنت خاطب ثلاثة ومحصلش نصيب معاهم وقعدت مع شيماء بنت عمي سنتين في شقة في مشعل الهرم وكنت بحبها وسبتها عشان أمها شخصيتها قوية علي أبوها وكانت اللي ممشية بيتي وانا مينفعش معايا الكلام ده فسبنا بعض ومكنتش جايب ولاد منها ورفعت عليا قضايا وقعدت ست سنين في قضايا تبديد وحاجات خاصة بالزواج ورفعت عليا قضية خلع وكسبتها وانفصلنا وفي سنة ٢٠٠٤ أتعرفت علي واحدة عراقية في ديسكو في شارع الهرم وكان أسمها نور واتجوزتها ۸ شهور وقعدت معاها في فيصل العمومي وبعد ما طلقتها بعدها بشهر في نفس السنة ۲۰۰٤ اتجوزت واحدة لبنانية وكان إسمها ميرنا وقعدت معاها سنتين ونص وطلقتها في ۲۰۰۷ وقعدت معاها في شقة فيصل العمومي وبعد كدة بيعت شقة فيصل العمومي.

وأضاف المتهم بقتل جواهرجي بولاق ابو العلا، اتعرفت على مي ممدوح محمد في ۲۰۰۹ كنت مشترك في جيم وهي طلعت اخت صاحب الجيم وقعدت معاها ١٢ سنة في شقة ٥ شارع أبو العلا علي متفرع من العزبة الشرقية المعتمدية وخلفت منها سلمي ۱۳ سنة وحسن وأسر توأم ١٢ سنة وجمال سنين ومكة ومليكة توأم ٥ سنين وفي ۲۰۲۱ مي طلبت الطلاق عشان الظروف المادية كانت صعبة وهي ما استحملتش وانا برضوا ما استحملتش ولما طلبت الطلاق انا طلقتها علي طول مارضيتش اغصب عليها تعيش معايا وفي سنة ۲۰۱۹ قبل ۲۰۲۰ بأربع أيام كنت شغال في اسانسير في جسر السويس في عمارة هناك كنت بركب الاسانسير بتعاها ووقعت من الدور الـ ۱۱ في المنور ووقعت علي شبكة حديد مسلح في الدور الأول وقعدت اتخبط في الحيطان بتاعة المنور وأنا بقع لحد ما وقعت على الحديد المسلح ده وعملت أربع شرايح ومسامير في العمود الفقري و ۱۲ مسمار وشريحتين في رجلي اليمين ورجلي الشمال محتاجة عملية اسمها سمكرة لان فيه عضمة محتاجة تنقص.

وتابع المتهم بقتل جواهرجي بولاق ابو العلا، فضلت ظروفي المادية بعد طلاقي من مي زي الزفت وبعد موت أبويا سنة ۲۰۲۱ وزي ما حضرتك عارف ظروف البلد اللي كلنا بنمر بيها والازمة الاقتصادية أثرت عليا جامد وانا كنت شغال علي المصاعد اللي بتتعمل في العشوائيات ومبقتش عارف اعمل حاجة ولا أجيب حاجة لعيالي بقالي ستة شهور مكلمتهمش ولا اديتهم فلوس والسنة اللي فاتت قعدتهم من المدرسة والسنة دي ما قدمتش برضوا ليهم في المدرسة لحد يوم السبت الموافق ۲۰۲٤/٢/٢٤ جيه في دماغي موضوع أن انا أسرق محل ذهب وقعدت افكر في الموضوع.

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