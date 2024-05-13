حقيقة إلغاء شهادات الـ 27% و 23.5%.. خبيرة اقتصادية توضح

كشفت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، حقيقة إلغاء الشهادات البنكية مرتفعة الفائدة ذات الـ 23.5% و%27.

قالت خلال تصريحات تلفزيونية، إن هناك أكثر من سيناريو في سبيل مكافحة التضخم، لافتة إلى أن مسيرة التضخم في شكل نزولي، وبالتالي لا داعي لهذه الشهادات المرتفعة.

أوضحت أن السيناريو الأول يتضمن تخفيض أسعار الفائدة في اللجنة القادمة، في ظل انخفاض التضخم من 33.3% إلى 32%، وهذا مدعوم بتقارير عالمية مختلفة، أما السناريو الثاني يتضمن التثبيت على أسعار الفائدة في ظل اجتماعات لجنة أسعار المواد النفطية لبحث الاسعار، مضيفة:" أتوقع أن تكون الزيادة أقل بكثير من زيادة أسعار البترول في رمضان، وبالتالي من الممكن أن يتجه البنك المركزي أن ينتظر ليرى التاثير ومن ثم يتخذ القرار".