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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري مراكز الشباب.. منتخب الإسماعيلية يتأهل لدور الـ 16 على حساب الفيوم

صدى البلد

أعلنت الشباب والرياضة تأهل منتخب الإسماعيلية إلي دور ١٦ من دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد فوزه علي منتخب الفيوم.

وحقق منتخب الإسماعيلية فوزاً غاليًا وكبيرًا بقيادة أحمد بوجي علي منتخب الفيوم بقيادة الكابتن محمد صلاح بسداسية لهدف وحيد، بحضور الكابتن سامي الشيشيني والكابتن وليد صلاح الدين والدكتور أشرف موسي، علي ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالروح الرياضية والأداء الفني لكلا المنتخبين في ثان مباريات ٣٢ من نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز.

وأكد وزير الشباب أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية.

وكانت القرعة قد أسفرت عن منتخب الجيزة مع كفر الشيخ، الغربية مع جنوب سيناء، الإسكندرية مع أسوان، القاهرة مع القليوبية، دمياط مع الأقصر، السويس مع بورسعيد، قنا مع البحيرة، أسيوط مع الدقهلية، المنوفية مع سوهاج، المنيا مع الشرقية، الفيوم مع الإسماعيلية، وفريق كابيتانو مع بني سويف، مع إعتبار منتخب شمال سيناء (لظروف المحافظة) ومنتخب الوادي الجديد( يطل النسخة الماضية) ومنتخب مطروح والبحر الأحمر (بعد إجراء قرعة) متأهلين بشكل مباشر إلي دور ١٦.

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