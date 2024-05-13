كاتب صحفي: نتنياهو يبحث عن انتصار مستحيل.. ومصر حجر عثرة أمام مخططه

قال الكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن حكومة نتنياهو تبحث عن الإنتصار المستحيل وأى شئ تسميه انتصار تقدمه للشعب الإسرائيلى حتى ولو مكالمة هاتفية، لافتا إلى أنها فرطت فى الورقة المصرية، فنهاية الحرب هى نهاية لهم.

وأضاف أحمد أيوب خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، مع الاعلامي أسامة كمال، على قناة dmc، أن محاولة الضغط من المعرضة الإسرائيلية بكل قوة أن يكون هناك رواية الخروج والانتخابات، لأن أى حركة سيقوم بها سيخسرها.

وأكد أحمد أيوب، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح وحديثها فى العلن هو نفس الحديث فى السر، وهو ما وضحه الرئيس السيسى فى لقاءه مع بلينكن، وبالتالى بحث إسرائيل عن أكاذيب تروجها عن مصر هى محاولة حرب إعلامية وإثارة بلبلة ضد الدولة المصرية، كما يحاول التأثير على موقفنا كوسيط.

وتابع: مصر حجر العثرة أمام المخطط الإسرائيلى، فنجن اول من فضحنا إسرائيل، وتحدثنا ووضحنا الأكاذيب الإسرائيلية، ويحاول الآن ممارسة تشوية إعلامى ضد مصر، مشيرا إلى أن نتنياهو يحاول أن يصل لأى مكسب يحفظ به حمرة الخل فى وجهه.