هيومن رايتس ووتش: لا يوجد مكان آمن في غزة

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه في غزة وهناك حاجة إلى تحرك دولي لمنع وقوع مزيد من الفظائع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وسبق أن اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش إسرائيل بانتهاك أوامر محكمة العدل الدولية الملزِمة قانونا عبر عرقلة دخول المساعدات والخدمات المنقذة للحياة إلى غزة.



وقالت المنظمة إنه منذ يناير 2024، أمرت المحكمة مرتين باتخاذ تدابير مؤقتة تطالب إسرائيل بإتاحة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية كجزء من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تزعم انتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

في 5 مايو، أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم بعد هجوم صاروخي لحماس، ثم سيطرت في 7 مايو على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ضمن توغلها في المنطقة، ما حال دون دخول المساعدات وخروج الناس من غزة عبر المعابر الرئيسية المستخدمة في الأشهر الأخيرة.

