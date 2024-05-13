روحت من غير محامي.. طارق الشناوي: لم أتوقع أن أذهب لقسم الشرطة بسبب مقال

أوضح الناقد الفني طارق الشناوي، أنه قدم النصيحة للفنانة روجينا، وأشاد بها، ولم ينتقدها.

وقال الشناوي، في مقابلة حصرية لبرنامج “مصر الجديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على قناة “إي تي سي الفضائية”، إنه أراد أن يوصل رسالة للفنانة روجينا، بأنه بعد بطولة 3 أعمال فنية يجب أن تعيد النظر فيما تقدمه من أدوار موازية.

وأضاف أنه بعد كتابته منشورا على “فيس بوك” عن أن أشرف زكي تقدم بمحضر ضده؛ تقدم الأخير بمحضر آخر ضده أيضا، يتهمه بالتشهير وعرقلة العدالة، وأنه هدد بعمل محضر رابع وخامس.

وأوضح الشناوي أنه لم يتوقع أن يُستدعى إلى قسم شرطة مصر القديمة بسبب هذا المقال ، لافتا إلى أنه ذهب دون محامٍ؛ لأنه لم يسئ لأحد.