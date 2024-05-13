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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

العاصفة الشمسية الكبرى .. هل تعود مرة أخرى؟

العاصفة الشمسية
العاصفة الشمسية

تصدرت العاصفة الشمسية ، مؤخرا، اهتمامات مختلف دول العالم وذلك بسبب أثارها على كوكب الأرض.

وتعد العاصفة الشمسية الأخيرة من أخطر العواصف التى تعرضت لها الأرض فى العشرين سنة الأخيرة حيث كانت فى عام 2003 لذا أطلق عليها اسم العاصفة الشمسية الكبرى.

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وتسببت العاصفة الشمسية فى موجة من ارتفاع درجات الحرارة وتضرر بعض شبكات الانترنت فى العالم وانطلقت بعض التحذيرات من استمرارها ولكن وكالة  “نوا” كشفت أن العاصفة الشمسية الكبرى لن تعود قريبا وقد انتهب بالفعل.

وأكدت تقارير الوكالة أنه لن يحدث أى نشاط جديد بسبب العاصفة الشمسية لأن جميع الانبعاثات الكتلية الإكليلية الكبيرة الصادرة منها قد مرت بالفعل ولحسن الحظ أنها لم تصطدم بكوكبنا ولم يحدث سوى أضرار طفيفة.

وبالرغم من انتهاء العاصفة الشمسية الكبرى فيمكن أن تتععرض بعض المناطق فى الكوكب لعواصف شمسية صغيرة وستكون أضرارها محدودة ولن تسبب سوى ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.

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