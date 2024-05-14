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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة صدقي: يجب العمل باحترافية في مواعيد معسكر منتخب مصر.. فيديو

صدى البلد

صرح حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر الأسبق، بأنه يجب العمل باحترافية في مواعيد معسكر منتخب مصر والالتزام بالأجندة الدولية، التي حددها الاتحاد الدولي «الفيفا».

وقال حمادة صدقي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه «يجب وضع حل سريع لأزمة عدد من مباريات الدوري، مثل تغيير نظام المسابقة».

وأضاف: «من الصعب تأجيل مباريات جديدة في بطولة الدوري المصري.. المسابقة ستتعرض للتدمير».

وحول مسألة طلب معسكرات لمنتخب مصر بمدة زمنية أطول من المدة التي حددها«الفيفا»، قال حمادة صدقي: «يجب العمل باحترافية في أزمة مواعيد معسكر منتخب مصر والالتزام بالأجندة الدولية، ويجب أن نسير بالنظام واللائحة كي يرتاح الجميع».

واستطرد قائلًا: «مصلحة منتخب مصر فوق الجميع ولكن النادي أحيانًا ينظر لمسيرته في البطولات ومصلحة لاعبيه»، لكنه أكد أيضًا أن المنتخب هو أهم خطوة لأي لاعب مصري.

وأشار حمادة صدقي إلى أن هناك بدائل لتعويض غياب عمر مرموش في معسكر المنتخب المقبل مثل رمضان صبحي حال عودته لمستواه

وأتم حمادة صدقي قائلًا: «لا داعٍ للقلق المبالغ فيه حول المنتخب.. هناك العديد من اللاعبين في حالتهم الممتازة قبل معسكر المنتخب المقبل».

حمادة صدقي الكابتن حمادة صدقي معسكر منتخب مصر

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