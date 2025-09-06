عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للشعب المصري على التفاعل الكبير مع هاشتاج "عاش الجيش المصري عاش"، الذي تصدر التريند خلال 45 دقيقة فقط، مؤكدًا استمرار تصدره على منصة تويتر منذ أمس وحتى الآن.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»» على قناة «صدى البلد»، إن التفاعل على الهاشتاج شهد إقبالًا كبيرًا من المصريين والعرب، مردفًا:«رغم الأحداث الرياضية على مدار اليوم ومباراة مصر وأثيوبيا والمباريات الأوروبية، إلا أن هاشتاج عاش الجيش المصري عاش تصدر التريند خلال 45 دقيقة».

وأضاف: «التغريدة التي تم تدوينها على منصة إكس تم مشاهدتها نحو 146 ألف مستخدم، والهاشتاج تصدر منصة إكس في مصر منذ أمس وحتى الآن ولم ينزل من التريند، لو هقرأ التعليقات هقعد لحد بعد بكرا».

واستعرض الإعلامي نماذج مختلفة من التعليقات على هاشتاج "عاش الجيش المصري عاش"، والتي عبر فيها المستخدمون عن دعمهم وفخرهم بجيشنا، مشيرًا إلى أن أغلب التعليقات كانت كلها دعم لرجالاتنا.

وأكد موسى أن بعد حديثه في بداية الحلقة اليوم سيكون هناك تفاعل كبير من مستخدمي منصة إكس، مما يجعل الهاشتاج في صدارة التريند على المنصة.

وأشار إلى أن هناك آلاف المشاركات من المصريين والعرب، موضحًا أن اختيار التوقيت جاء في وقته، مؤكدًا أن بنيامين نتنياهو تحدث في قناة عبرية ناطقة باللغة العربية عن معبر رفح.

وفي سياق متصل، وأوضح موسى: «من فترة قريبة تحدثت عن علاقة الإخوان الإرهابية بالصهاينة، وقلت أن نتنياهو مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أنه عندما تتحرك جماعة الإخوان تتحرك معها صهاينة الاحتلال».

وأضاف: «لن نفتح معبرنا للتهجير ولن يحدث تحت أي ظرف، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، حيث كنا مع الرئيس السيسي في حفل كلية الشرطة بعد 3 أيام من أحداث 7 أكتوبر، حيث استمع الرئيس السيسي لكافة قيادات الدولة، وكل واحد قال رأيه، الأمام الأكبر كان موجود، والرئيس سمع للكل».

وأردف موسى: «اللي قاله سيادة الرئيس يومها يحدث الآن، الرئيس شايف اللي بيحصل من بدري، الرئيس قارئ الأحداث، البلد جاهزة، لا خلوا البلد عندها رؤية وتابع كل التفاصيل في كل شيء»