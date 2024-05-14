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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلاد شريف منير.. أهم المحطات الفنية وأول ظهور على الشاشة

شريف منير
شريف منير

يحتفل اليوم الفنان شريف منير بعيد ميلاده فهو من مواليد مثل هذا اليوم 14 مايو 59 19، ومن خلال هذه السطور نعرض  أبرز المعلومات عن الفنان شريف منير.

بدايته

شهد عام 1984 أول ظهور له على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل “رحلة المليون” أمام النجم الكوميدي محمد صبحي.

قدم العديد من الأعمال الناجحة التي استطاع أن يجد لنفسه بها مكانًا مع نجوم الصف الأول خاصة في التليفزيون، وأبرزها: “ذئاب الجبل، وليالي الحلمية، والمال والبنون، واللص الذي أحبه، وغاضبون وغاضبات، والزواج على طريقتي، ويوم عسل ويوم بصل، والفجالة”.

أبرز مسرحياته

نجح في تقديم العديد من المسرحيات التي حققت نجاحًا ساحقًا، مثل: “حزمني يا، ألابندا، و كده أوكيه”.

آخر أعماله مسلسل “أجازة مفتوحة” الذي عرض في نوفمبر 2021 وحقق نجاحًا كبيرًا.

قال الفنان شريف منير إن أول فيلم قدمه في السينما، كان فيلم الاحتياط واجب مع الراحل أحمد زكي، الذي شارك معه في بطولته كل من وائل نور، الفنان محسن محي الدين.

وذكر منير، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أنه حصل على 75 جنيها فقط، لهذا الفيلم، وكان أول أجر حصل عليه في حياته الفنية.

شريف منير

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