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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تعليم أسوان: فوز سلمى خالد بالنور للمكفوفين بالمركز الأول جمهورياً بمسابقةالتربية الفنية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسوان

تقدم المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأجمل التهانى القلبية لابنته الطالبة سلمى خالد جمعة حسين بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة التربية الفنية"  التصميم الفنى " مرحلة التربية الخاصة للعام الدراسى 2024/2023 .

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التصميم الفنى 

كما قدم وكيل الوزارة التهنئة كذلك لمعلم التربية الفنية بالمدرسة محمد شعبان ، وكذلك توجيه التربية الفنية وعلى رأسهم فاتن على الموجه العام على هذا التميز والنجاح والشكر موصول لمدير إدارة أسوان والتربية الخاصة، والدكتور محمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للجميع .

 

 

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