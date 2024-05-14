استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بينما يستعد المتعاملون لتقارير التضخم الرئيسية

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بينما يستعد المتعاملون لتقارير التضخم الرئيسية، وبعد أن أنهى مؤشر Dow Jones أطول سلسلة مكاسب يومية في العام الجاري.

فقدت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر Dow Jones الصناعي نحو 17 نقطة أو بنسبة 0.04%، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.06%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.07%.

وكانت المؤشرات الأميركية، قد أنهت تعاملات على تغييرات طفيفة، بعد 3 أسابيع متتالية من المكاسب وسط ترقب بيانات التضخم وتقارير الأرباح المقررة هذا الأسبوع .

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في أبريل و3.6٪ على أساس سنوي وفقًا لتوقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز قبل صدور تقرير.

كما ينتظر المستثمرون بيانات الأرباح لكُبرى شركات التجزئة مثل Walmart و Home Depotهذا الأسبوع.

وأظهر تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات المستهلكين بشأن التضخم على المدى القصير والطويل ارتفعت في أبريل. وضعت النتائج ضغطًا على المتوسطات الرئيسية وأثقلت كاهل الأسهم.

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.2% أي ما يعادل 81 نقطة ليهبط من أعلى مستوياته في شهر ونصف وبعد 8 جلسات متتالية من الارتفاعات ليُنهي أطول سلسلة مكاسب يومية حدثت في العام الحالي.

كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.02% ليهبط من أعلى مستوياته منذ بداية أبريل الماضي، ولكنه ظل متماسكاً فوق مستويات 5200 نقطة عند الإغلاق. بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% مسجلاً أعلى إغلاق له في شهر بدعم من ارتفاع سهم Apple .