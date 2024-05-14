عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع نظيرته الأرمينية التعاون في مجال الصيدلة وصناعة الدواء

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع السيدة أناهيت أفانيسيان وزيرة الرعاية الصحية في أرمينيا وذلك على هامش «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيران بدأ اجتماعهما تفعيل التعاون في العلاقات الثنائية بين وزارتي الصحة في كل من مصر وأرمينيا، وتفعيل الاتفاقات الموقعة سابقا بين البلدين.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين ناقشا التعاون في تبادل الخبرات بمجال الصيدلة وصناعة الأدوية، إلى جانب بحث الاستفادة من خبرات مصر في مشروع التأمين الصحي الشامل، علاوة على بحث التعاون في مجال شركات التأمين.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على تجربة أرمينيا  في رقمنة النظام الصحي، وتحويل الوصفات الطبية «الروشتات» من النظام الورقي إلى الالكتروني، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجال السياحة الطبية بين البلدان.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة بين مصر وأرمينيا في مجال تبادل خبرات الرعاية الصحية، خاصة في مجال علم الأورام، وكذلك التنسيق للشراكة في التعامل مع الأمراض المعدية والناشئة وحالات الطوارئ في مجال الصحة العامة، إلى جانب تضافر الجهود بين البلدين في التصدي والاستجابة السريعة أثناء تفشي الأوبئة.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة بين مصر وأرمينيا في مجال تبادل خبرات الرعاية الصحية، خاصة في مجال علم الأورام، وكذلك التنسيق للشراكة في التعامل مع الأمراض المعدية والناشئة وحالات الطوارئ في مجال الصحة العامة، إلى جانب تضافر الجهود بين البلدين في التصدي والاستجابة السريعة أثناء تفشي الأوبئة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه دعوة رسمية لوزيرة صحة أرمينيا لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي من المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

رد ناري من مصطفى بكري على علم القبائل العربية.. ويكشف الحقيقة

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

عبادة تورطك مع الله إلى يوم القيامة ويفعلها كثيرون عند الكرب.. فاحذرها

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

شقيقة سيدة التجمع ضحية سائق أوبر تكشف ماذا حدث لأختها

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 14 مايو 2024

جاريدو يعلن مقاطعته لمباراة الزمالك ونهضة بركان لهذا السبب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 فى مصر

قرار جديد ضد المتهم بقـ.تل سيدة السلام.. تفاصيل

المندوه: نحتاج للتتويج بالكونفدرالية معنويًا وماديًا.. وواثق في قدرة اللاعبين

صافرات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 حيل ديكور بسيطة تجعل تصميم الحمام الصغير أفضل

"أوعي تخليه يعطلك".. نصائح للتغلب على الخجل الزائد

4 وصفات طبيعية لعمل غسول للجسم بمكونات آمنة

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

فيديو

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-