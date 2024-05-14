قطر: هناك عدم وضوح من الجانب الإسرائيلي بشأن طريقة وقف الحرب



أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة جددت دعوتها مجلس الأمن لاتخاذ قرار عادل بقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وأشارت الخارجية في بيان لها الي ان مفاوضات صفقة التبادل في حالة جمود الآن، مضيفة "إعادة إعمار غزة تتطلب 40 إلى 50 مليار دولار وهناك مخاطر من امتداد رقعة الصراع في المنطقة.

وطالبت قطر بضرورة وقف إطلاق النار في غزة ووضع حد للفظائع التي ترتكب بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن هناك عدم وضوح من الجانب الإسرائيلي بشأن طريقة وقف الحرب

وأردفت الخارجية القطرية : سنواصل العمل والضغط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وختمت :لا نريد استغلالنا كوسيط ودورنا واضح للجميع حيث يقتصر دورنا على الوساطة فالجميع يركز على الوساطة الحالية ووقف الحرب واستعادة الرهائن.