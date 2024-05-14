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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ على المستشفى العام | صور

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

تفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، مستشفى كفر الشيخ العام بشكل مفاجئ، وذلك لمتابعة سير العمل في قسم الاستقبال والاطمئنان على سير العمل بالعيادات الخارجية.

تأتي هذه الزيارة بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف المرور والمتابعة الدورية للمستشفيات والمنشآت الصحية في المحافظة.

خلال الزيارة، تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من جاهزيته لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، ووجه بتسريع معدل الإنجاز في قسم الاستقبال واستكمال التجهيزات اللازمة وتفعيل غرفة 137 لبدء العمل بها في أقرب وقت.

كما حرص على تفقد العيادات الخارجية للاطمئنان على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضى، واستطلع رأي المرضى للتأكد من رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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