«سياحة الإسماعيلية»: مهرجان الربيع شهد إقبالا واسعا من داخل وخارج المحافظة

قال أشرف سليمان، مدير عام السياحة بمحافظة الإسماعيلية، إن محافظة الإسماعلية تشتهر بالخضرة والنباتات والزهور في مصر، مؤكدا ضرورة وجود مهرجان خاص بها يعتمد على النباتات والزهور في موسم الربيع.

وأضافت «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مهرجان الربيع من أقدم المهرجانات التي تقيم على الصعيد السياحي في الإسماعلية، إذ يعود تاريخه لعام 1985، الأمر الذي يؤكد أن محافظة الإسماعيلية تهتم بالربيع والزهور.

وتابع أن هذا المهرجان يمثل شيئا أساسي لأهالي محافظة الإسماعيلية، وهذا العام يشهد توافدا جماهيري أكثر من المتوقع، مشيرا إلى أن هذا التوافد أضاف نوعا من البهجة والسرور على المهرجان، لافتا إلى أن المهرجان لم يشمل أهالي محافظة الإسماعيلية فقط، بل ضم رحلات خارجية للأشخاض الذين يحبون حضور هذا النوع من المهرجان بالمحافظات القريبة.

وأشار إلى أن جرى إقامة المهرجان بالأمس في تمام الساعة الـ5 عصراً، بأحد أهم شوارع الإسماعيلية، وهو شارع محمد علي، موضحا أن جميع الفعاليات كانت أضفى عليها الزهور والنباتات، وموكب لأميرات الفراولة.