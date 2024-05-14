بحضور مساعد وزير الصحة وتعمير البحر الأحمر.. تسليم المستشفى المركزي الجديد برأس غارب

انتهت أعمال المستشفى المركزي برأس غارب في عام، وشهد الحدث اللواء ممدوح نديم، رئيس المدينة، والأستاذ الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والمهندس حسني منصور، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، والدكتور إسماعيل العربي، وكيل الوزارة ومدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وتسلمت مبنى المستشفى المركزي الجديد الإنتاج الحربي وشركة دلتا المسؤولة عن تنفيذ الأعمال. وقد تم توريد المعدات والأجهزة لبدء الأعمال، ومن المخطط الانتهاء منها خلال عام من تاريخ التسليم. كما سيتم بدء تشغيل الاستقبال والطوارئ بعد ستة أشهر من بدء الأعمال.