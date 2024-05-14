قتـ.يل صهـ.يوني في معارك ضد المقاومة بغزة

أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 22 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 15 أصيبوا في معارك غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه هبطت مروحية في مستشفى بلينسون تنقل قتيلا ومصابين بجروح خطيرة إثر المعارك في قطاع غزة.

وسبق وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال المعارك المستمرة في غزة.



وعادة ما يتم نقل الجنود على المروحيات في الحالات التي تكون في الأغلب خطيرة وبعد عملية مقاومة شديدة.



وذكرت الأنباء بهبوط مروحية تابعة للوحدة 669 في مستشفى بالقدس المحتلة تنقل جنودا أصيبوا خلال المعارك في غزة .

