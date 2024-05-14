مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

قدمت نورهان عادل مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن سيدة انتحلت صفة طبيبة تجميل.

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دائما ما نسمع أخبار عن انتحال أشخاص لصفة طبيب وممارستهم للمهنة، والمعتاد أن هذا الشخص يسعى بشتى الطرق ليبقى بعيدا عن الأنظار حتى لا يتم كشف أمره.

ولكن هذه المرة حدث العكس، فلم تحاول مالكة العيادة التخفي عن الأنظار كعادة منتحلي الشخصيات، بل أنها تعمدت الظهور بشكل شبه يومي على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم عروض وأسعار لخدماتها التجميلية كالبوتوكس والحقن بالفيلر تقدر بأقل من ربع أسعارها في عيادات التجميل الأخرى.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ظهرت مالكة العيادة في العديد من الصور والفيديوهات بهيئة غريبة لا تشبه هيئة الأطباء، حيث إنها تتسم بوزن زائد بشكل كبير ودائمًا ترتدي مشغولات ذهبية كثيرة.

كما انتشرت لها صورة وهي تجلس بمكتبها ويحيط بها عدد من رجال الحراسات الخاصة (بادي جاردات) وتمسك مسدسًا بيدها وتبتسم.

ونظرًا لغرابة شكلها وتصرفاتها وأسعارها، أثارت هذه المرأة التي تدعى سما الكثير من التساؤلات حولها خاصة أنها كانت تدعي أنها طبيبة تجميل.

وتشكك الكثيرون في طبيعة عملها وما إذا كانت عيادة التجميل والليزر هذه مجرد واجهة للنشاطات الغير مشروعة مثل غسيل الأموال.

وبعد انتشار الجدل حول هذه السيدة التي تدعي انها طبيبة، دفع ذلك وزارة الصحة إلى التحقيق في الأمر ، حيث أعلنت يوم الأحد الماضي في بيان لها أنها أغلقت هذه العيادة بعدما تبين أنها بدون ترخيص كما كشفت أن السيدة سما منتحلة صفة طبيبة بشرية.

والأصعب من ذلك، أن الأشخاص الذين ينفذون الخدمات التجميلية وتدعي سما أنهم أطباء متخصصون ليسوا أطباءً، بل كشفت أيضا لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية وهيئة الدواء المصرية، أن طبيب الجلدية الذي كان يعالج الحالات ليس طبيبًا بل أنه عاطل، كما أن مالكة العيادة ليس لها أي علاقة بالمجال الطبي.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أنهم قاموا بالتحفظ على مجموعة من الأدوية الطبية والمستحضرات التجميلية غير المرخصة بالعيادة مؤكدًا غلق وتشميع العيادة وإحالة جميع المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة.

وسبق وأعلنت طالبة بكلية الآداب عن تشويه سما لشفتيها بسبب حقنة فيلر وتوجهت لقسم شرطة مدينة نصر وحررت محضرًا بالواقعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على أشخاص منتحلين صفة أطباء، ففي نهاية الشهر الماضي على سبيل المثال، تم القبض على خريج كلية شريعة وقانون بمحافظة المنوفية ينتحل صفة طبيب أسنان ولديه عيادة بإحدى المراكز التابعة للمحافظة.

كما انه يوم السبت الماضي قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس الدكتور أحمد أبو النصر المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»؛ لاتهامه في قضية غسيل أموال لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت محكمة النقض، في وقت سابق، قضت برفض الطعن المقدم من أحمد أبو النصر المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين» على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام واحد، بعد أن كان عامين مع الشغل وأسندت النيابة العامة للمتهم عدة تهم من بينها انتحال صفة طبيب بشري على غير الحقيقة، وتعمده خداع المتعاملين معه من المرضى، فضلًا عن إعلانه منتجات صحية غير مسجلة في وزارة الصحة، أو دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

