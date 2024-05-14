للمرة الأولى.. دخول السويس تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الناشئة

أعلن الدكتور أشــــــــــرف حنيجــــــــــل رئيـــــس جامعـــــة السويـــــس عن دخول الجامعة تصنيف التايمز البريطاني Times Higher Education THE للجامعات الناشئة، وأوضح "حنيجل" أن هذا التصنيف يشمل الجامعات لم يتعدى عمرها ٥٠ عاما وتظهر تقدمًا ملحوظًا في مجالات البحث والتعليم في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. بمركز تصنيف ٤٠١ - ٥٠٠ من بين الجامعات على مستوى العالم وذلك طبقا لما أعلنه تصنيف التايمز بتاريخ اليوم ١٤ مايو، وهذا الأمر يعكس جهوده جامعة السويس المستمرة للتطوير والتحسين في هذه المجالات.

وجه رئيس الجامعة التحية لكافة منسوبي الجامعة لجهودهم في تطوير وزيادة كم وكيف الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا سنويا، مهنئًا الجميع بهذا الإنجاز المتميز، متمنيا للجميع دوام التقدم والرقى.

الوعي الدولى

جدير بالذكر أن هذا التصنيف يساهم في زيادة الوعي الدولي حول الجامعة وقدرتها على تحقيق التميز الأكاديمي، كما أن هذا التصنيف لفت الانتباه للجامعات الحديثة.