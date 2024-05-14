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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غضب وإحباط كبير من نتنياهو داخل مجلس الحرب الإسرائيلي

مجلس الحرب الصهيوني
مجلس الحرب الصهيوني

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن جنرالات وأعضاء بمجلس الحرب محبطون وغاضبون من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لفشله ببناء بديل لحماس بغزة.

ذكرت نيويورك تايمز عن مسئولين إسرائيليين عدم رغبة نتنياهو بنقاش جاد لليوم التالي للحرب  أدى لتعقد الأمور، واعترفوا بأن تعنت نتنياهو وفر لحماس فرصة إعادة تشكيل نفسها.

وتابعوا أن المخاطر على "جنودنا تزداد ونتنياهو يفتقر لخطة ما بعد المعارك وقادة الجيش محبطون لأنهم حصلوا على مهمة عسكرية ينتهي بها الأمر إلى التكرار والحكومة لم تجب عن الأسئلة الاستراتيجية والسياسية الأكبر".

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