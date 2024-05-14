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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وسائل إعلام إسرائيلية: دبابات الاحـ ـتلال تتوغل داخل رفح الفلسطينية

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن دبابات الاحتلال تتوغل داخل رفح الفلسطينية وسط أنباء عن فرار 450,000 شخص من المنطقة، حسبما ذكرت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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في سياق متصل، قال مدير مكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف إنهم في حاجة ماسة إلى المساعدات لكل سكان القطاع فالاحتلال دمر أكثر من 75% من منازل المواطنين في القطاع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر أن تحرك آليات الاحتلال وسط رفح الليلة الماضية يعني أننا أمام كارثة، مشيرا إلى أن المستشفى الأوروبي سيتوقف عن العمل تماما اليوم بسبب نقص الوقود كما ان عدوان الاحتلال أخرج 33 من مستشفيات القطاع عن الخدمة بشكل كامل.

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