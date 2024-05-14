وسائل إعلام إسرائيلية: دبابات الاحـ ـتلال تتوغل داخل رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن دبابات الاحتلال تتوغل داخل رفح الفلسطينية وسط أنباء عن فرار 450,000 شخص من المنطقة، حسبما ذكرت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وتصاعدت أعمدة الدخان في عدد من المناطق شمال قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة

في سياق متصل، قال مدير مكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف إنهم في حاجة ماسة إلى المساعدات لكل سكان القطاع فالاحتلال دمر أكثر من 75% من منازل المواطنين في القطاع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر أن تحرك آليات الاحتلال وسط رفح الليلة الماضية يعني أننا أمام كارثة، مشيرا إلى أن المستشفى الأوروبي سيتوقف عن العمل تماما اليوم بسبب نقص الوقود كما ان عدوان الاحتلال أخرج 33 من مستشفيات القطاع عن الخدمة بشكل كامل.