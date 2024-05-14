الكشف عن عدد جماهير الترجي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن موافقة الجهات الأمنية في تونس على حضور 27 ألف مشجع لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إذاعة موزاييك التونسية: السماح بحضور 27 ألف مشجع لمباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا".

موعد مباراة الأهلي والترجي في رادس

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، في تمام الساعة العاشرة مساء السبت المقبل، على أرضية ستاد رادس بالعاصمة التونسية، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.