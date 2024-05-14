أنا قتـ.لت مراتي.. سائق يبلغ والده عن جريمته ضد زوجته في الهرم

انتهى خلاف حاد بين سائق وزوجته بمنطقة كفر غطاطي بالهرم بجريمة بشعة بعدما خلع السائق سلسلة "جنزير" يرتديها وأحاط بها رقبة زوجته وخنقها حتى الموت ثم اتصل هاتفيا بوالده يخبره بجريمته قائلا: "تعالى أنا قتـ.لت مراتي".

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا من المستشفى بوصول سيدة جثة هامدة وتوجد اثار خنق حول رقبتها ، فتم ابلاغ الشرطة لوجود شبهة جنائية في الحادث، وفور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص ملابسات الواقعة.

أشارت تحريات اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية الى قيام زوج المجني عليها "سائق" بقتلها خنقا بعد نشوب خلاف بينهما، وشرحت التحريات ان اسرة السائق تدعي انه مضطرب نفسيا وتفاقمت خلافاته مع زوجته في الفترة الأخيرة وفي يوم الواقعة حدث بينهما شجار قام على اثره بخنقها حيث خلع سلسلة جنزير سميكة ولفها حول رقبتها حتى جحظت عيناها ونزفت دماء من فمها وأنفها ولفظت انفاسها الأخيرة.

وأضافت التحريات أن الزوج عندما اكتشف وفاة زوجته التقط هاتفه واتصل هاتفيا بوالده ليخبره بجريمته، وألقت مباحث الهرم القبض على الزوج المتهم وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.