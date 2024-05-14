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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جلسة تصوير لـ ميريل ستريب قبل حصولها على سعفة مهرجان كان

صدى البلد

خضعت النجمة العالمية ميريل لجلسة تصوير جديدة للجمهور ، قبل أن تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان كان السينمائي  والذي يمنحها المهرجان السعفة الذهبية الفخرية.

 

تعود النجمة العالمية ميريل ستريب لمهرجان كان بعد غياب 35 عاماً لحصد «السعفة الذهبية الفخرية»، في أول ظهور لها بالمهرجان منذ حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم «Evil Angels a Cry in the Dark» الذي عرض عام 1989.

وعلى جانب آخر كشف موقع ديلى ميل ، عن انفصال النجمة العالمية ميريل ستريب عن زوجها النجم دون جومر حيث قررا أن يتم الإعلان عنه حاليا.

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وأكد موقع ديلى ميل ، على أن الانفصال تم منذ ست سنوات إلا أنهما لم يجهرا بهذا الأمر وفضلا عدم إعلانه.

ميريل ستريب


عرض للنجمة العالمية ميريل ستريب مسلسل Extrapolations على إحدى المنصات الإلكترونية.

تدور أحداث مسلسل Extrapolations حول التغير المناخي العالمي،ومدي  تأثيره على العائلة، والحب، والعمل، والمصير.

مسلسل Extrapolations  بينتمي لنوعية دراما الأنثولوجي حيث تدور أحداث العمل حول فكرة واحدة عامة،  فى إطار حلقات منفصلة .

مسلسل Extrapolations من بطولة  ميريل ستريب ، كيت هارينجتون ، ماريون كوتيار ،  إدوارد نورتون ، فوريست ويتيكر ، توبي ماكجواير ، ديفيد شويمر.

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