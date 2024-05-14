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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسيوط تعلن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني

نائب رئيس جامعة أسيوط
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد استعدادات الكليات للامتحانات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن تفاصيل موسعة للضوابط والإجراءات التي وضعتها الجامعة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن إدارة الجامعة تحرص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير أعمال الإمتحانات بكليات الجامعة، مشيراً إلى حرص الجامعة على توفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط، وتوفير بيئة آمنة ومناخ ملائم للطلاب، وإتاحة كافة سبل الراحة، والدعم لهم، مشدداً على أهمية الحفاظ على هدوء وانضباط اللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة.

ووجه ‏رئيس الجامعة بضرورة التنفيذ الفعال لخطة قطاع شئون التعليم والطلاب؛ لتنظيم أعمال الامتحانات والحرص على سير أعمالها وفق الضوابط المتبعة، وأهمها: ضرورة تواجد أستاذ المادة وقت الامتحان للرد على الاستفسارات العامة للطلاب، وتواجد رؤساء اللجان بشكلٍ مستمر، وحرص مراقبي اللجان على تحقيق الانضباط داخل لجان الامتحانات، وعدم السماح للطلاب بدخول واستخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة ذكية داخل اللجان، والتأكد من صحة بيانات الطلاب.

وقام الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية الآداب، بجولة تفقدية للوقوف على استعدادات كلية الآداب لامتحانات نهاية العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، مشيرا إلى جاهزية كلية الآداب وانتهائها من الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024، وإعلان الجداول لمختلف البرامج، والفرق الدراسية، وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
 

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كما تفقد نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب مجمع الكنترولات وغرفة الأسئلة بالكلية، والوقوف على مدى توافر معايير الأمان بها، كما تفقد  لجان الامتحانات واطمأن على جاهزيتها لأداء الطلاب لامتحانات نهاية العام، ووجه بتوفير سبل الراحة والهدوء، مشددا على ضرورة تواجد رؤساء اللجان بصفة مستمرة للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.

رافقه خلال الجولة؛ الدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد مشهور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد بدرة رئيس برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية، و سحر محمد محمد أمين كلية الآداب، و محمد خضير مدير إدارة شئون التعليم والطلاب.

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