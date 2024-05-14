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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في التصنيف الدولي CWUR .. جامعة كفر الشيخ تتقدم 132 مركزاً عالمياً

د.إسماعيل القن
د.إسماعيل القن

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تقدم الجامعه في التصنيف الدولي الأكاديمي CWUR لعام 2024، وارتفع تصنيف الجامعه 132 مركزاً عالمياً عن العام الماضى.

واحتلت جامعة كفر الشيخ، المركز 1565 عالمياً من بين 20966 جامعة على مستوى العالم، وحصلت على المركز 14 محلياً لعام 2024  بعد أن قفزت 3 مراكز مقارنة بالعام السابق، الذي حلت فيه في المركز 17.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، ان الجامعة صنفت ضمن 7.5 % الأفضل عالمياً لعام 2024 محققة تقدماً عن عام 2023 حيث صنفت الجامعة ضمن 8.3 % الأفضل عالمياً، ويرجع هذا التقدم الذي أحرزته الجامعة لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات التصحيحية الخاصة بهذا الشأن مثل سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، زيادة التعاون العلمي مع الصناعة لتقديم الحلول المبتكرة، بالإضافة إلى التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة وجودة الأبحاث المشتركة.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف"CWUR" يستخدم 4 مؤشرات موضوعية وقوية لتصنيف جامعات العالم متمثلة في "التعليم، وقابلية التوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي"، مضيفاً أن تصنيف CWUR يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين 20 ألفاً على مستوى العالم.

وأكد «القن» أن جامعة كفر الشيخ تولي اهتماماً كبيراً بسياساتها وبرامجها التطويرية التي تستهدف الارتقاء بتصنيفها العالمي، وتوفير المتطلبات اللازمة للتوافق مع تلك المعايير التي تضعها المؤسسات القائمة على التصنيفات، والانسجام في أدائها وفقاً لها.

الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور عبد الرازق دسوقي جامعات جامعات العالم جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ

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