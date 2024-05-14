جار البحث عن ضحايا.. الصور الأولى لحادث انهيار عقار وسط الإسكندرية

حصل صدى البلد على الصور الأولى للعقار الذي انهار بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ عدد من السكان أسفل العقار، وجار البحث عن ضحايا أسفل العقار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بانهيار عقار قديم مكون من ثلاث طوابق يقع خلف قسم شرطة العطارين وسط محافظة الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون طابق أرضي وطابقين علوي مأهول بالسكان، وتقوم قوات الحماية المدنية برفع الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.