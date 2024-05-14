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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي وسط: عقار العطارين المنهار صادر له قرار هدم منذ فترة

صورة من موقع العقار
صورة من موقع العقار المنهار

أكدت رئيس حي وسط بمحافظة الإسكندرية زينب السيد أن عقار العطارين المنهار صادر له قرار إزالة منذ فترة، وتم إخطار القاطنين بذلك القرار.

وأشارت رئيس الحي أن السكان لم يلتزموا بالقرار ورفضوا تنفيذ القرار، مؤكدة عدم وجود إصابات بالعقار الذي يتبع هيئة التأمينات.

وشهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ عدد من السكان أسفل العقار، وجاري البحث عن ضحايا أسفل العقار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بانهيار عقار قديم مكون من ثلاث طوابق يقع خلف قسم شرطة العطارين وسط محافظة الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون طابق أرضي وطابقين علوي مأهول بالسكان، وتقوم قوات الحماية المدنية برفع الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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