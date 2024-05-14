كامل الوزير: لأول مرة بمصر والمنطقة العربية يدخل قطار سريع إلى ميناء السخنة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير قطاع النقل البحري بالكامل، حيث أن ميناء السخنة يعد ميناء محوريا ورئيسيا يقع على البحر الأحمر ويعد أهم ميناء على البحر الأحمر .



وأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن ميناء السخنة له خصوصية هامة لقربه من القاهرة والسويس وارتباطه بوسائل النقل والموانئ الجافة، معقبًا: «لأول مرة في مصر والمنطقة العربية يدخل قطار سريع إلى ميناء السخنة».



وأوضح الوزير، أنه منذ توليه حقيبة النقل في 11 مارس 2019؛ كان لا بد من إعداد خطة شاملة للنهوض بمرافق النقل ومنها الموانئ البحرية، مردفًا: «ركزنا في حطتنا على زيادة أطوال الأرصفة بميناء السخنة لأنها كانت 35 كيلو متر فقط تكفي للصادرات والواردات ».



وتابع وزير النقل: كان لا بد من زيادة عدد الأرصفة البحرية وأعماقها لتجذب السفن العملاقة؛ السفينة الواحدة تنقل 24 ألف حاوية بحوالي 134 ألف طن.



