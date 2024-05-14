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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير النقل: أرصفة موانئ مصر تصل إلى 100 كيلو متر في 2030

وزير النقل وأحمد
وزير النقل وأحمد موسى

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن تجارة الترانزيت لها أهمية كبيرة وهامة للغاية في قطاع النقل، حيث أنها تساهم في تحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة .


وأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك مخططا شاملا لتطوير الموانئ المصرية، ولكن أحد المكاتب الاستشارية العالمية المكلفة بإعداد مخطط لتطوير الموانئ المصرية أكد عدم قدرة مصر علي التطوير، وأوصى في 2019 بعدم إجراء أي تطوير للموانئ المصرية.


وأشار وزير النقل، إلى أن الرئيس السيسي وجه بإعداد خطة طموحة لتطوير قطاع النقل البحري لجذب السفن، وتم البدء في تطوير الموانئ في يوليو 2019 علي أرض الواقع، ولم يتم الإعلان عن ذلك.


وأردف: «الرئيس السيسي أكد أنه لن يتم وضع حجر الأساس لأي مشروع إلا بعد أن يتحقق له أسباب النجاح ويعمل». 


واستطرد كامل الوزير: «نعمل على أن تصل أرصفة مواني مصر إلى 100 كيلو متر في 2030، وتم البدء في أعمال التطوير في شبكة الموانئ المصرية بلا توقف» مختتمًا: «في الماضي لم يكن هناك مناطق لوجيستية أو جافة تربط الموانئ».
 

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