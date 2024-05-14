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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فى دورته الـ 77 .. نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي

صدى البلد

انطلقت السجادة الحمراء للدورة ٧٧ من مهرجان كان السينمائي اليوم ، بحضور مجموعة كبيرة من النجوم في العالم، وظهرت يسرا بصحبة ريا أبي راشد على السجادة الحمراء.

خضعت النجمة العالمية ميريل لجلسة تصوير جديدة للجمهور ، قبل ان تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان كان السينمائي  والذي يمنحها المهرجان السعفة الذهبية الفخرية.

تعود النجمة العالمية ميريل ستريب لمهرجان كان بعد غياب 35 عاماً لحصد «السعفة الذهبية الفخرية»، في أول ظهور لها بالمهرجان منذ حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم «Evil Angels a Cry in the Dark» الذي عرض عام 1989.

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